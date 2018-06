Frankfurt/Main (dpa) - Die Gewerkschaft der Flugsicherung will den Streik auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens in der nächsten Woche verschärfen, wenn der Betreiber Fraport nicht einlenkt. «Wir werden nicht zurückstecken», sagte Tarifvorstand Markus Siebers am Morgen. Man werde bei einem Stillstand der Gespräche «definitiv» wieder streiken und erneut 24 Stunden vorher warnen. Am Frankfurter Flughafen haben die rund 200 streikenden Vorfeldmitarbeiter ihren Ausstand heuet Morgen fortgesetzt. Heute will die Gewerkschaft der Flugsicherung mit 14 Stunden doppelt so lange streiken wie gestern.

