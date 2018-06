Berlin (dpa) - SPD und Grüne wollen als Nachfolger des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff kein Mitglied der schwarz-gelben Bundesregierung akzeptieren. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier begrüßte in der ARD zwar, dass Kanzlerin Angela Merkel zusammen mit SPD und Grünen einen über die Parteigrenzen hinweg akzeptierten Kandidaten finden will. Dies könne aber kein Mitglied des Kabinetts sein. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin äußerte sich in der ARD ähnlich. Die SPD brachte den gegen Wulff gescheiterten früheren DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck ins Gespräch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.