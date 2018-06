Washington (dpa) - Fast zwei Jahre nach der verheerenden Ölpest im Golf von Mexiko hat sich die US-Regierung mit der Firma MOEX Offshore auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von 90 Millionen Dollar geeinigt. Das teilten das Justizministerium und die Umweltbehörde in Washington am Freitag mit. Im April 2010 waren bei der Explosion der Bohrinsel «Deepwater Horizon» elf Arbeiter ums Leben gekommen. Durch das Unglück entstand ein Leck am Bohrloch, 4,9 Millionen Barrel Öl flossen ins Wasser, Küsten wurden verschmutzt.

