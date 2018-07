Barcelona (SID) - Pep Guardiola ist sich weiterhin unsicher, ob er seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag als Trainer beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona verlängert. "Momentan brauche ich noch etwas mehr Zeit, um mir darüber klar zu werden. Ich weiß, dass ich es nirgendwo so gut haben werde wie hier, doch ich muss es auch fühlen", sagte der 41-Jährige. Guardiola hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2008 insgesamt 13 Titel geholt, darunter zweimal die Champions League. In der laufenden Saison der Königsklasse ist Barca im Achtelfinale der Gegner des deutschen Vize-Meisters Bayer Leverkusen. Das Hinspiel in Leverkusen haben die Katalanen 3:1 gewonnen.