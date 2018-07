Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira marschiert unaufhaltsam dem 32. Titelgewinn entgegen und hat seinen Vorsprung auf Erzrivale FC Barcelona zumindest vorübergehend auf 13 Punkte ausgebaut. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei ZSKA Moskau setzte sich der Spitzenreiter der Primera División nach fast 50-minütiger Überzahl gegen Kellerkind Racing Santander 4:0 (2:0) durch. Barcelona spielt am Sonntag gegen den Dritten FC Valencia.

Superstar Cristiano Ronaldo hatte Real, das mit Özil in der Startformation begann, nach Vorarbeit des Brasilianers Kaká mit seinem 28. Saisontreffer früh in Führung gebracht (6.). In der 39. Minute flog erst Santanders Cisma mit Gelb-Rot vom Platz, dann erhöhte Karim Benzema in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 (45.+1). In der zweiten Hälfte besorgte Angel Di María mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze kurz nach der Einwechslung von Khedira das 3:0 (73.), ehe erneut Benzema mit einem abgefälschten Schuss zum 4:0 traf (89.).

Mit dem 49. Sieg in seinem 61. Ligaspiel zog Real-Trainer José Mourinho mit Klublegende Alfredo Di Stéfano gleich.

Ex-Nationalspieler Piotr Trochowski und der frühere Schalker Ivan Rakitic beendeten derweil mit dem FC Sevilla die Talfahrt. Nach zuvor acht Niederlagen in Serie erzielte der eingewechselte Trochowski beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen CA Osasuna sein erstes Saisontor (90.+3).