New York (dpa) - Angehörige und enge Freunde haben in der Nähe von New York bereits Abschied von Whitney Houston genommen. Sie kamen vor der Trauerfeier heute in Newark zusammen, um der Sängerin in Ruhe zu gedenken. Houston war am vergangenen Samstag tot in einem Hotelzimmer gefunden worden. Bis die Todesursache geklärt ist, können noch Wochen vergehen. Zur Trauerfeier werden unter anderen Houstons Patentante Aretha Franklin und Schauspieler Kevin Costner erwartet. Die Zeremonie soll live übertragen werden, auch im Internet.

