New York (dpa) - Es sind die letzten Grüße der Fans an Whitney Houston: Ballons, Briefe, Stofftiere und Blumen säumten am Samstagmorgen den Weg zur New Hope Baptistenkirche in Newark.

Wenige Stunden vor Beginn der privaten Trauerfeier für die am vergangenen Samstag überraschend gestorbene Popsängerin riegelte die Polizei die Straßen rund um die Kirche in der Stadt vor den Toren von New York ab. Zu dem Gottesdienst erhalten nur geladene Gäste Zutritt, darunter viele Prominente aus der Musik- und Filmbranche. Verschiedene Fernsehsender wollten die Trauerfeier live übertragen.

Stars wie Kevin Costner und Stevie Wonder werden zu der Gedenkfeier erwartet. Der Oscar-Preisträger Costner wird nach Informationen des Nachrichtensenders CNN auch eine Rede zum Gedenken an die Sängerin und Schauspielerin halten, die nur 48 Jahre alt wurde. Costner hat an der Seite von Whitney Houston in dem Kinohit «Bodyguard» gespielt. Auch die Soul-Sängerinnen Alicia Keys sowie Aretha Franklin, Whitney Houstons Patentante, werden erwartet.

Am Freitagabend hatten Familienangehörige und enge Freunde mit einer Totenwache von der Sängerin Abschied genommen. In einem Bestattungsunternehmen in Newark kamen unter anderem Houstons Mutter Cissy, ihre Tochter Bobbi Kristina Brown und der Plattenmogul Clive Davis zusammen, wie das Internetportal «Eonline.com» berichtete.

Aretha Franklin sang am Freitagabend bei einem Konzert in der Radio City Music Hall in New York einige Lieder nur für ihr Patenkind. Sie rührte das Publikum mit den Houston-Hits «I Will Always Love You» und «The Greatest Love of All», berichtete das Magazin «Forbes» am Samstag.

Im Gedenken an Whitney Houston gehen die Fans weltweit verschiedene Wege. In Quezon City auf den Philippinen zum Beispiel beschrifteten sie eine gigantische Fotowand mit ihren Wünschen für die Sängerin.

Houston war am vergangenen Samstag in ihrem Hotelzimmer in Beverly Hills bei Los Angeles gestorben. Mitarbeiter hatten die 48 Jahre alte Sängerin leblos in der Badewanne gefunden. Bis zur Klärung der Todesursache können noch Wochen vergehen.

