Krasnaja Poljana (dpa) - Gutes Omen für Olympia. Nach einer traumhaften Abfahrt auf der Strecke der Winterspiele 2014 warf sich Maria Höfl-Riesch als Siegerin in den Schnee. Vor Freude boxte die 27-Jährige mit den Fäusten in die Luft.

«Wenn man in der Abfahrt ins Ziel kommt, die Lindsey Vonn ist schon unten und man geht in Führung - das ist was ganz Besonderes und deswegen habe ich es rausgeschrien», sagte Höfl-Riesch nach dem ersten Abfahrtssieg seit Januar 2011. Und das auf der Strecke in Krasnaja Poljana, wo in zwei Jahren die olympischen Medaillen der Spiele von Sotschi vergeben werden. «Das ist auf jeden Fall doppelt gut.»

Wenige Meter entfernt haderte die Amerikanerin Vonn trotz des vorzeitigen Gewinns der fünften Kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin mit der eigenen Fahrt. Freuen konnte sie sich aber dennoch mit der Partenkirchener Ski-Freundin. «Ich habe mein Bestes gegeben. Aber Maria ist super gefahren und hat den Sieg verdient», ergänzte die Gesamtweltcupführende. Die Abfahrts-Olympiasiegerin verdeutlichte, dass Rang drei hinter Höfl-Riesch und Weltmeisterin Elisabeth Görgl diesmal nicht das Allerschlechteste gewesen sei.

«Ich denke, dass es vielleicht sogar gut ist, dass ich heute nicht gewonnen habe. So habe ich weniger Druck für Olympia», sagte Vonn. Nach Gold in Vancouver 2010 will sie auch bei beim Winterspiel- Milliardenspektakel in Russland eine olympische Plakette. Wie auch Doppel-Olympiasiegerin Höfl-Riesch, für die Sotschi ein «großes Ziel» ist. Görgl, zweimalige Weltmeisterin von Garmisch-Partenkirchen 2011, freute sich, «dass mir die Strecke taugt», sagte die 30-Jährige. «Eine Zufallssiegerin wird es hier nicht geben - es ist alles drin, was eine Abfahrt braucht.»

Für Höfl-Riesch war es der achte Weltcup-Sieg in einer Abfahrt, der 22. insgesamt. «Nach den Trainings hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Umso erlöster und befreiter ist man dann natürlich», betonte das deutsche Alpin-Ass. Zum elften Mal Weltcup-Punkte in der Abfahrt gab es für Viktoria Rebensburg, die auf den 20. Platz fuhr. Veronique Hronek und Lena Dürr durften nicht aus dem Starttor raus. Wegen starken Nebels wurde das Rennen nach Startnummer 51 direkt vor Hronek unterbrochen. Nach schier endloser Wartezeit wurde die Abfahrt dann abgebrochen, von der Jury aber trotzdem gewertet.

An diesem Sonntag wird in Russland der Sieg in der Kombinations-Wertung vergeben. Vonn führt nach zwei von drei Wettbewerben mit 180 Punkten vor Tina Maze (Slowenien/125) und Nicole Hosp (Österreich/120). Vierte ist Maria Höfl-Riesch mit 110 Zählern.