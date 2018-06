Stuttgart (dpa) - Wenige Tage nach der Räumung des Schlossgartens in Stuttgart haben nach Polizeiangaben rund 2500 Menschen gegen den umstrittenen Bahnhofsneubau protestiert. Im Anschluss versuchten einige Demonstranten, die umzäunte Baustelle zu stürmen. «Es war eine sehr aufgeladene Stimmung», sagte ein Polizeisprecher. Am Abend blockierten noch mehrere hundert Demonstranten einen nahe gelegenen Verkehrsknotenpunkt. Am Mittwoch hatte die Polizei den Schlossgarten nach monatelangen Protesten geräumt und damit den Weg für den Bau des umstrittenen Tiefbahnhofs Stuttgart 21 geebnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.