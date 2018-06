Philadelphia (dpa) - Die Erfolgsserie der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist gerissen. Nach zuletzt sechs Siegen unterlag das Team um Dirk Nowitzki am Sonntagabend bei den New York Knicks mit 97:104. Nowitzki war mit 34 Punkten bester Werfer der Partie. Für die Hausherren erzielte Jeremy Lin 28 Punkte. Am Freitag hatte Dallas beim 82:75-Auswärtserfolg gegen die Philadelphia 76ers den sechsten Sieg in Folge geschafft.

