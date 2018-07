Lake Placid (dpa) - Silber, Bronze, aber kein Titel: Die deutschen Kufen-Cracks haben bei der Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid einen ordentlichen Auftakt geschafft. Nach Platz zwei von Sandra Kiriasis aus Winterberg fuhr Maximilian Arndt aus Oberhof im kleinen Schlitten auf Platz drei.

Nach insgesamt vier Läufen hatte er mit Kevin Kuske 0,55 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Steven Holcomb, der mit Steven Langton erstmals für die USA den WM-Titel im Zweierbob holte. Zweiter wurde der zur Halbzeit noch in Führung liegende Kanadier Lyndon Rush mit Jesse Lumsden.

Nach starker Aufholjagd am zweiten Tag katapultierte sich Francesco Friedrich aus Oberbärenburg mit Marko Hübenbecker von Rang acht auf Platz vier. Er fuhr im letzten Durchgang Start- und Laufbestzeit und hatte 0,62 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Manuel Machata vom SC Potsdam wurde mit Andreas Bredau Siebter (+ 1,40 Sekunden).

«Ich hatte am Start ein kleines Missgeschick, als ich die Lenkseile durchgetreten habe. Ich war wohl beim letzten Lauf etwas nervös. Aber insgesamt bin ich total glücklich über meine erste WM-Medaille», meinte Arndt, der nun im Viererbob mit der kompletten Crew von André Lange angreifen wird.

Einen starken Eindruck hinterließ Friedrich, der mit dem ehemaligen Diskuswerfer Hübenbecker am Start dreimal besser war als das Duo Arndt/Kuske und im vierten Durchgang sogar Start- und Laufbestzeit (55,61 Sekunden) hinlegte. «Von Platz neun auf sechs und dann mit den Laufzeiten auf drei und eins hört sich gut an. Bei fünf Durchgängen hätten wir wahrscheinlich eine Medaille gewonnen», meinte der erst 21-Jährige, der noch einmal die Kufen wechselte und damit eine bessere Endgeschwindigkeit hatte. Die Spitzenspeed mit über 126 Stundenkilometern erreichte nur Holcomb.

Der Viererbob-Olympiasieger, der vor drei Jahren auf seiner Heimbahn die 50 Jahre lange Durststrecke der Amerikaner im Viererbob mit dem WM-Titel beendete, schrieb nun mit dem ersten WM-Gold Sportgeschichte. Zwar hatten schon 1932 Hubert und Curtis Stevens in Lake Placid gewonnen, aber das war bei Olympia, wie auch Ivan Brown/Alan Washbond vier Jahre später bei Olympia in Garmisch-Partenkirchen. «Trotz eines kapitalen Fehlers im ersten Lauf war er hier nicht zu bezwingen», meinte Machata, der nun in der Königsklasse seinen Titel gegen Holcomb verteidigen muss.

Mit WM-Silber kehren Kiriasis und ihre neue Anschieberin Petra Lammert in die Heimat zurück. Mit 0,33 Sekunden Rückstand mussten sie nur den Kanadierinnen Kaillie Humphries und Jennifer Ciochetti den Vortritt lassen. Dritte wurde Elana Meyers aus den USA. Titelverteidigerin Cathleen Martini landete auf Rang vier, Anja Schneiderheinze wurde Achte.

«Ich bin absolut happy. Wir wollten in den letzten beiden Läufen nochmal angreifen, das ist uns gelungen», meinte Kiriasis, die bei der Siegerehrung unabsichtlich eine Flasche auf dem Kopf bekam, die aus dem Publikum herunterfiel. Es blieb eine dicke Beule als Erinnerung an die Titelkämpfe. Die erfolgreichste Pilotin der Welt setzte zwar noch einmal auf Angriff, doch im dritten Lauf konnte sie auf Humphries nur 0,01 und im Finallauf nur 0,07 Sekunden aufholen.

Enttäuscht über ihre Fahrlinie war Martini, die zudem noch mit einer Fußverletzung gehandicapt war. «Man sucht bei einer WM nach vier Läufen den Besten, ich habe leider nur zwei getroffen», meinte die Weltcup-Gesamtsiegerin, die im Teamwettbewerb eine bessere Linie erwischte: «Dafür habe ich eine ganze Woche gebraucht.»

Team Deutschland I mit den Skeletonis Frank Rommel und Marion Thees sowie den Zweierbobs mit Kiriasis/Berit Wiacker und Arndt/Steven Deja kam hinter USA I mit Holcomb auf Rang zwei vor Kanada mit Weltmeisterin Humphries.