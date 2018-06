München (dpa) - Der britische Boxer Dereck Chisora ist nach seiner Prügelei mit dem Ex-Weltmeister David Haye bei der Pressekonferenz im Anschluss an den WM-Kampf gegen Vitali Klitschko von der Polizei festgenommen worden. Im Münchner Polizeipräsidium. soll Chisora vernommen werden. Chisora war bei der Pressekonferenz ausgerastet und hatte Haye mit Mord gedroht. Wie Kampfhunde fielen die beiden plötzlich übereinander her und prügelten sich quer durch den voll besetzten Raum in der Münchner Olympiahalle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.