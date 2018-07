Berlin (dpa) - Dass die Bundeskanzlerin keinen Plan B haben würde für den Fall des Rücktritts von Christian Wulff als Bundespräsident, glaubte wohl niemand. Angela Merkel selbst wird aber vielleicht nicht geglaubt haben, dass sie einen Plan C braucht.

Bei den Verhandlungen über einen parteiübergreifenden Kandidaten am Sonntag im Kanzleramt bekam sich nicht wie von vielen erwartet Schwarz-Gelb mit Rot-Grün in die Haare. Streiten können Union und FDP selbst am besten. So schickte die FDP-Spitze in einer Verhandlungspause der Kanzlerin das unmissverständliche Signal, den Favoriten von SPD und Grünen, Joachim Gauck, zu unterstützen.

Das war ein Schachzug gegen die Königin. Denn von Merkel ist bekannt, dass sie keine große Lust hat, mit einer Unterstützung für Gauck öffentlich einzugestehen, 2010 mit ihrer Entscheidung gegen ihn und für Wulff falsch gelegen zu haben. Die Union ließ also schnell wissen: Gauck geht nicht.

Auch wenn es seit Bestehen dieser Koalition oft kriselte - so nah am Bruch wie an diesem Nachmittag des 19. Februar 2012 war das Bündnis wohl noch nicht. Sowohl auf Seiten der Union als auch der FDP hieß es, die Lage sei verfahren, große Hürden müssten genommen werden. Ein für den Abend einberufenes Treffen mit SPD und Grünen erhöhte den Druck.

Es wurde für möglich gehalten, dass sich Merkel mit SPD und Grünen einigen würde - nicht auf Gauck, sondern auf einen anderen Kandidaten. Vielleicht ohne Zustimmung der FDP. Dann hätten die Liberalen hoch gepokert und verloren - und könnten konsequenterweise eigentlich nicht in der Koalition bleiben.

Am Samstag, dem Tag eins nach dem Auszug der Wulffs aus dem Schloss Bellevue, hatte alles noch ganz rosig ausgesehen. CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne hatten als gemeinsamen Wunschkandidaten den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, gefragt, ob er Staatsoberhaupt werden möchte. Der 48-Jährigen oberste deutsche Richter erbat Bedenkzeit - und lehnte ab.

Nach enttäuschter Aufbruchstimmung sei die schwarz-gelbe Koalition dann in ihr inzwischen typisches Verhaltensmuster zurückgefallen, hieß es in Unionskreisen. Und zwar in ein nerviges Gezerre, das Taktik über Inhalt stelle.

Dabei wurde in Unionskreisen noch für möglich gehalten, dass die in der DDR aufgewachsene Pfarrerstochter Merkel doch über ihren Schatten springen, Größe zeigen und den früheren Pfarrer Gauck befürworten könnte. Die Kanzlerin hätte damit vielleicht noch an Stärke und Ansehen in der Bevölkerung gewinnen können.

Doch in den Tiefen der Union sei das nicht zu vermitteln, sagte ein hochrangiger Vertreter. Denn immerhin sei die Union die stärkste Kraft im Land, im Bundestag, in der Bundesversammlung und in Umfragen gerade wieder im Aufwind. Warum also sollte sie einen rot-grünen Kandidaten wählen? Käme es nun aber wieder zu einer Kampfkandidatur, wäre Merkel mit ihrem Ansinnen, eine parteiübergreifende Lösung zu finden, gescheitert. Und einen eigenen Kandidaten - gegen die anderen Parteien, einschließlich der FDP - kann sie in der Bundesversammlung kaum durchbringen. Merkels Freude über ihre einstige Wunschkoalition mit der FDP dürfte am Sonntag weiter geschwunden sein.

Die CDU-Chefin, so schien es, hätte vor Wulffs Rücktritt mehr als nur einen Namen auf die Zustimmung ihrer Bündnispartner und die der beiden Oppositionsparteien abgeklopfen müssen. Damit dürfte sie nicht gerechnet haben.

Auf der Liste für das Spitzengespräch am Abend stand am Nachmittag am aussichtsreichsten noch der 73-jährige CDU-Politiker Klaus Töpfer. Der frühere Umweltminister gilt als «Öko-Papst», den sich SPD und Grüne wohl vorstellen könnten. FDP-Chef Philipp Rösler nannte ihn dagegen schon einen «konservativen Weltverbesserer». Über Merkel weiß man aber auch, dass unter ihrer Verhandlungsleitung oft keiner am Ende ein Amt bekam, der vorher schon genannt wurde.