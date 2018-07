Braunlage (dpa) - Viel Haut und schnelle Schlitten - das Nacktrodeln hat bei seiner vierten Ausgabe im Ferienort Braunlage so viele Zuschauer wie noch nie angezogen. Trotz Nieselregens kamen mehr als 25 000 Besucher, wie der Veranstalter mitteilte. Hunderttausende Menschen haben demnach das Spektakel außerdem per Internet-Live-Videostream verfolgt. Die «Nacktrodel-Weltmeistertitel» holten sich am Ende Bernd Malyska aus Hannover sowie Erotikstar Mia Magma aus Gilching in Bayern.

