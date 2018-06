New York (dpa) - Ex-Google-Chef Eric Schmidt kann in einem Jahr rund 1,5 Milliarden Dollar reicher sein. Der heutige Verwaltungsratschef des Internet-Konzerns darf innerhalb von zwölf Monaten schrittweise 2,4 Millionen Google-Aktien verkaufen.

Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenkommission SEC vom Wochenende hervor. Zum aktuellen Aktienpreis hat das Paket einen Wert von 1,45 Milliarden Dollar. Schmidts Anteil an dem Unternehmen würde nach dem Verkauf von 2,8 auf 2,1 Prozent sinken. Der 56-Jährige war rund zehn Jahre Google-Chef, bis im vergangenen April Mitgründer Larry Page an die Spitze zurückkehrte.

Google-Mitteilung