Doha (Katar) (SID) - Der Brasilianer Paulo Autuori ist neuer Fußball-Nationaltrainer Katars. Der 55-Jährige betreute bislang die Olympia-Auswahl des WM-Gastgeberlandes von 2022. Am 20. Dezember 2011 hatte sein Landsmann Sebastiao Lazaroni nach dem frühen Aus bei den Asien-Spielen gehen müssen. Der erste Härtetest für den neuen Coach ist am 29. Februar das WM-Qualifikationsspiel in Teheran gegen den Iran.