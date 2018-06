Gelsenkirchen (dpa) - Ausgerechnet die eigenen Königstransfers Raúl und Klaas-Jan Huntelaar haben Felix Magath die Rückkehr nach Schalke gründlich verdorben. Das Stürmerduo ebnete mit seinen frühen Toren den Weg zum 4:0 (2:0)-Erfolg des FC Schalke 04 gegen Magaths VfL Wolfsburg.

Raúl (10. Minute) eröffnete mit seinem 400. Karriere-Treffer einen unterhaltsamen Fußball-Nachmittag. Huntelaar (15.) erhöhte kurz darauf. Joel Matip (48.) und erneut Huntelaar (72.) mit seinem 18. Saisontor machten in der zweiten Halbzeit vor 60 511 Zuschauern den Endstand perfekt.

Die Königsblauen schwangen sich durch den hochverdienten Sieg mit 28 Punkten zum besten Heimteam der Fußball-Bundesliga auf und sitzen mit insgesamt 44 Punkten als Tabellenvierte ihrem nächsten Gegner FC Bayern München (45 Punkte) im Nacken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund beträgt fünf Punkte. Wolfsburg verlor das fünfte Auswärtsspiel in Serie und ist mit 27 Punkten weiter Achter. Zuletzt hatte es in der Saison 2005/2006 eine solche Auswärtsmisere bei den Wölfen gegeben. «Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht», monierte Schlussmann Diego Benaglio.

Raúl zeigte sich nach dem Spiel typisch bescheiden. «Für mich ist der Sieg der Mannschaft wichtig. Ich wusste nicht, dass es mein 400. Tor war», sagte der Spanier. Kollege Christoph Metzelder freute sich über den Erfolg nach zuletzt weniger überzeugenden Auftritten. «Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Die Leute sind zufrieden. Das heilt sicher die eine oder andere Wunde», sagte der Verteidiger.

Im Schalker Tor gab es zur zweiten Halbzeit ein Comeback. Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand ersetzte Lars Unnerstall, der mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Hildebrand kam so zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz seit seinem Abschied aus Hoffenheim vor fast zwei Jahren. «Es ist immer schön, wenn man auf dem Platz steht und spielt», sagte Hildebrand. «Ich bin froh, dass ich die 45 Minuten hinter mich gebracht habe und freue mich auf das nächste Spiel».

«Nie mehr Felix Magath», skandierten die Schalke-Fans freudetrunken und hämisch in der zweiten Halbzeit. Für den Ex-Trainer hätte der 22. Spieltag sogar noch ungemütlicher verlaufen können. Doch Huntelaar vergab einen Handelfmeter (35.) und weitere Großchancen, bevor er noch nachlegte und im Duell um die Torjägerkrone mit Münchens Mario Gomez gleichziehen konnte.

Keine zehn Minuten waren vorbei, da war wieder einmal Raúl-Party in Gelsenkirchen. Nach einem Eckball von Jefferson Farfan und Kopfballverlängerung von Matip schob der in diesem Jahr bislang noch torlose Spanier aus kurzer Distanz zu seinem Jubiläumstreffer ein. Klare Verhältnisse herrschten schon nach einer Viertelstunde. Einen sehenswerten Angriff schloss Huntelaar nach Vorlage von Christian Fuchs locker ab.

Wolfsburg war frustriert. Doch Schalker Nachlässigkeiten brachten Chancen zum Anschlusstor. Felipe (17.) schoss knapp am Tor vorbei, Yohandry Orozco (23.) scheiterte aus zehn Metern freistehend an Unnerstall, Sekunden später schoss Mario Mandzukic aus fast identischer Position über das Tor.

Angetrieben von den überragenden Farfan und Julian Draxler dominierte Schalke die Partie. Als Felipe der Ball knallhart an den Arm geschossen wurde, entschied Schiedsrichter Peter Sippel auf Strafstoß. Huntelaar (35.) scheiterte aber an Wolfsburg-Torwart Diego Benaglio. Nicht minder groß als ein Elfmeter war die Chance des Niederländers kurz vor dem Pausenpfiff. Aus kurzer Distanz fand er aber wieder in Benaglio seinen Meister.

Im zweiten Abschnitt verlebte Hildebrand eine relativ ruhige Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne. Bei Polters Großchance fünf Minuten vor dem Ende reagierte er bestens. Da war das Spiel schon lange entschieden. Zu klar war die Schalker Dominanz, zu deutlich das Resultat. Matips 3:0 nach einem Eckball von Fuchs hatte Wolfsburg jede Erfolgsaussicht genommen. Huntelaars zweiter Treffer sorgte für einen weiteren Schalker Glücksmoment.