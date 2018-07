Gelsenkirchen (dpa) - Magaths Rückkehr nach Schalke hätte nicht frustrierender ausfallen können. Mit 0:4 ging Wolfsburg im Revier unter und muss in der Form seine Europacup-Hoffnungen begraben. Schalke schoss sich für das Duell bei den Bayern ein, muss aber lange auf Unnerstall verzichten.

Drei Ecken, drei Tore und ein Geschenk als Zugabe: Hannover 96 hat dank seiner Klasse bei Standardsituationen auch den 295. Tag ohne Bundesliga-Heimniederlage überstanden. Der Europa-League-Teilnehmer bezwang drei Tage nach dem Erfolg gegen den FC Brügge den Liga-Rivalen VfB Stuttgart hochverdient mit 4:2 (2:0). Dank der Tore von Karim Haggui (25.), Mame Diouf (32.), Christian Pander (46.) und Lars Stindl (73.) sowie einem bärenstarken Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler schafften die Niedersachsen einen letztendlich souveränen Sieg in ihrem insgesamt 800. Bundesligaspiel. Die beiden Treffer binnen vier Minuten von Martin Harnik (75.) und Shinji Okazaki (79.) kamen für die Stuttgarter viel zu spät.

Missmutig rührte Felix Magath in seinem grünen Tee und trank nur einen kleinen Schluck. Die 0:4-Klatsche bei seinem Ex-Club Schalke 04 war dem Trainer des VfL Wolfsburg sichtlich auf den Magen geschlagen. «Es war sehr enttäuschend. Es hat sich wieder mal gezeigt, dass wir nach dem ersten Tor aufgehört haben, zu verteidigen», knurrte der Coach, der einige Tage zuvor noch getönt hatte, dass die Schalker Leistungen zu einem großen Teil seiner früheren Einkaufspolitik zu verdanken seien. Davon wollte er nun nichts mehr wissen. «Ich habe keinen Anteil am Schalker Sieg. Außer, dass wir gute Gäste waren.»

Ausgerechnet seine Königstransfers Raúl (10.) und Klaas-Jan Huntelaar (15.) leiteten mit ihren frühen Treffern die herbe Pleite ein und verdarben Magath gründlich die Laune. Für die Schalker Fans unter den 60 511 Zuschauern in der Arena war es dagegen ein Festtag. «Nie mehr Felix Magath» und «Magath raus» skandierten sie ausgelassen.

Dafür feierten sie Raúl für dessen 400. Karriere-Treffer ebenso frenetisch wie Huntelaar, dem nach Matips 3:0 (49.) sogar noch sein 18. Saisontor (72.) gelang. Damit zog der Niederländer mit Bayern-Profi Mario Gomez gleich und kann sich Hoffnungen auf die Torjägerkanone machen. «Für mich ist der Sieg der Mannschaft wichtig. Ich wusste nicht, dass es mein 400. Tor war», sagte Raúl bescheiden. Noch drei Tage zuvor hatte der Spanier beim mageren 1:1 in Pilsen total enttäuscht, wirkte wegen einer Oberschenkelverletzung gehandicapt. «Jetzt geht es wieder besser. Ich glaube, dass hat man heute an meiner Leistung und der der Mannschaft gesehen.»

Die Wolfsburger schlichen nach der fünften Auswärtsschlappe in Serie deprimiert aus der Arena. «Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht», monierte Schlussmann Diego Benaglio, der mit Abstand beste VfL-Akteur. In der 36. Minute parierte der Schweizer einen von Huntelaar getretenen Handelfmeter und verhinderte mit zahlreichen weiteren Glanzparaden ein völliges Debakel.

Großes Pech hatte dagegen sein Schalker Torwartkollege Lars Unnerstall, der zunächst mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nur einige Stunden stand die deprimierende Diagnose fest. Unnerstall erlitt eine Schultereckgelenksprengung und wird wohl monatelang fehlen.

Gut für Schalke, dass in Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand ein verlässlicher Ersatz da ist. «Es ist schon etwas besonders, in der Bundesliga zu spielen. Das ist etwas anderes als in der Europa League in Haifa, wenn es um nichts mehr geht», sagte der zur 2. Halbzeit eingewechselte Hildebrand nach seinem ersten Punktspiel seit seinem Abschied aus Hoffenheim vor fast zwei Jahren.

Hannover, seit dem 30. April 2011 zu Hause unbesiegt, hat nun 34 Punkte gesammelt. Und ist damit wieder mit Bayer Leverkusen, dem Rivalen um den wichtigen sechsten Tabellen-Platz, gleichgezogen. Durch den sicheren Erfolg im 400. Bundesliga-Heimspiel vergrößerten die Hausherren den Abstand auf die erschreckend abwehrschwachen Schwaben auf acht Punkte. Es war bei fünf Unentschieden der sechste Heimerfolg der Saison für das Team von Trainer Mirko Slomka.