München (dpa) - Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ist gestürzt. Nach sechs Spieltagen an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga mussten die Rheinländer Platz eins an Eintracht Frankfurt weiterreichen.

Der über Monate so souveräne und stabile Top-Anwärter auf den Sprung ins Oberhaus kassierte beim TSV 1860 München seine zweite Saisonpleite. Durch das 1:2 baute das Team von Trainer Norbert Meier seine Negativserie aus und blieb schon zum fünften Mal nacheinander sieglos. Der neue Spitzenreiter aus Frankfurt feierte eine glanzvolle 6:1-Gala im Stadtderby gegen den FSV und verdrängte Düsseldorf erstmals seit dem 15. Spieltag von oben.

Hinter Frankfurt (46 Punkte) halten sich der FC St. Pauli (45) nach einem 1:0 beim MSV Duisburg und Greuther Fürth (44) in Stellung. Die Franken hatten sogar die Tabellenführung vor Augen, erreichten aber nur ein torloses Remis beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt. Düsseldorf (44) ist nur noch Vierter, dahinter folgt weiter der SC Paderborn (43). Am Montagabend schließen das Kellerteam Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig den 22. Zweitliga-Spieltag ab.

Beim Spitzenspiel in München schockte «Löwe» Stefan Aigner das Düsseldorfer Topteam schon nach sechs Spielminuten mit seinem Führungstor. Maximilian Beister glich für die zunehmend stärker werdenden Rheinländer kurz vor der Pause (44.) aus - mehr brachte Meiers Elf aber nicht zustande. Stattdessen traf Necat Aygün (80.) per Kopf entscheidend für Sechzig. Ähnlich enttäuschend endete der Auftritt von Fürths Franken: Gegen defensive Ingolstädter spielten sich Gerald Asamoah & Co. zu wenig vielversprechende Torchancen heraus.

Eine wesentlich einfachere Aufgabe hatte die Frankfurter Eintracht am Samstag zu lösen: So leicht wie beim 6:1-Kantersieg gegen den bemitleidenswerten Stadtrivalen dürfte es in den verbleibenden zwölf Partien aber kaum weitergehen. «Wir haben uns den Frust von der Seele geschossen», bemerkte Mittelfeldmann Matthias Lehmann und zielte auf das unglückliche 1:1 vor Wochenfrist in Düsseldorf ab. Angesichts des engen Rennens an der Spitze «könnten die sechs Tore am Ende noch ausschlaggebend sein», fügte Torgarant Karim Matmour an. Der Algerier war mit einem Dreierpack Mann des Tages. «Es kommt darauf an, mit genauso viel Konzentration weiter zu arbeiten», meinte er.

Ganz dick im Geschäft bleiben auch die Paulianer - dank des Tores von einem Oldie: Defensiv-Stratege Fabian Boll köpfte die Kiezkicker am Freitag zu einem hart erkämpften 1:0 beim MSV Duisburg und erzielte schon sein sechstes Saisontreffer. So oft war der 33-Jährige in einer Saison noch nie erfolgreich. «Ich kann mir auch nicht erklären, warum es derzeit so gut läuft», gestand Boll und beteuerte: «Solche (dreckigen) Siege sind doch immer die schönsten.» Trainer André Schubert fand allerdings keinen allzu großen Gefallen am schwachen Auftritt seines Teams. «Es war alles sehr mühsam», monierte er, «aber über die drei Punkte können wir uns freuen.»

Paderborn zeigte sich am Wochenende nur mäßig gut erholt von der 1:5-Klatsche in Fürth eine Woche zuvor. Beim 2:2 gegen das Mittelklasse-Team Dynamo Dresden rettete Joker Matthew Taylor in der Schlussminute zumindest einen Zähler. Davor hatte Zlatko Dedic zweimal für die Gäste getroffen und den Spielverlauf auf den Kopf gestellt - einmal durch einen fragwürdigen Strafstoß. «Meine Mannschaft hat zwei Nackenschläge weg gesteckt, Moral bewiesen und sich den Punkt mehr als verdient», betonte SCP-Trainer Roger Schmidt.

Am Tabellenende feierte der Karlsruher SC in seiner dritten Partie nach der Winterpause schon den zweiten Erfolg. Das 2:0 gegen Energie Cottbus nährt die Hoffnungen auf den Klassenverbleib: Der KSC hat die direkten Abstiegsränge erst mal hinter sich gelassen.