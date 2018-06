Neu Delhi (Indien) (SID) - Golfprofi Marcel Siem hat seine ausgezeichnete Form in Neu Delhi/Indien unter Beweis gestellt und die zweite Top-Platzierung in Folge eingefahren. Der 31 Jahre alte Ratinger verpasste seinen zweiten Sieg auf der Europa-Tour nur um zwei Schläge, durfte sich aber über Platz zwei und 156.340 Dollar Preisgeld freuen. Bereits in der vergangenen Woche war Siem in Dubai Vierter geworden.

Auf der Schlussrunde unterlief Siem ein Double Bogey an Loch fünf, der ihm die Siegchancen kostete. Mit 70 Schlägen kam er zwei über Par ins Klubhaus und hatte insgesamt 276 Schläge auf seiner Scorekarte. Den Sieg sicherte sich Jbe Kruger aus Südafrika mit 274 Schlägen. Platz zwei musste sich Siem mit Jorge Campillo aus Spanien teilen.