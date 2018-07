Spitzengespräch um 20 Uhr im Kanzleramt mit SPD und Grünen

Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und FDP treffen sich um 20.00 Uhr mit SPD und Grünen im Kanzleramt, um über einen gemeinsamen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zu beraten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Verhandlungskreisen in Berlin. Zwar sei sich die schwarz-gelbe Koalition nicht einig, wen sie favorisiere - die FDP ist für den rot-grünen Kandidaten Joachim Gauck, die Union dagegen. Dennoch soll gesprochen werden. Dabei könnten auch noch neue Namen ins Spiel gebracht werden.

Bahr: Union muss bei Gauck über ihren Schatten springen

Berlin (dpa) - FDP-Spitzenpolitiker Daniel Bahr hat an die Union appelliert, den früheren DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck als Präsidentschaftskandidaten zu akzeptieren. Er fordere die Union auf, über ihren Schatten zu springen, sagte Bahr. Er könne nicht verstehen, dass in dieser besonderen Situation CDU und CSU Gauck nicht unterstützen könnten, der breiten Rückhalt bei den Bürgern habe. Gauck könne dem Amt wieder Anerkennung und Respekt verschaffen, sagte der Bundesgesundheitsminister.

Aktivisten melden neue Angriffe in Homs und Idlib

Damaskus (dpa) - Die Truppen des syrischen Regimes haben ihre Angriffe auf die Stadt Homs und anderen Provinzen des Landes fortgesetzt. In der Stadt Idlib wurden nach Angaben von Aktivisten ein Richter und ein Anwalt erschossen, als sie zusammen in einem Auto saßen. Oppositionelle vermuten, dass es sich um ein gezieltes Attentat handelt, da beide «die Revolutionäre verteidigt hatten». Die staatliche Nachrichtenagentur Sana schrieb, die drei Männer seien Opfer von «Terroristen» geworden.

Furcht vor Angriff Israels auf den Iran - USA setzen auf Sanktionen

Tel Aviv (dpa) - Die USA wollen nach Medienberichten Israel von einem möglichen Angriff auf den Iran abhalten. Stattdessen wolle die US-Regierung Israel im Atomstreit mit dem Iran dazu bewegen, den Sanktionen gegen Teheran eine Chance zu geben, berichtete die Tageszeitung «Jediot Achronot». Vor dem Hintergrund der wachsenden Sorge vor einem Angriff kämen ranghohe Vertreter der US-Regierung nach Israel. US-Generalstabschef Martin Dempsey warnte in einem Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNN, ein israelischer Angriff im Iran wäre «destabilisierend».

Selbstmordattentäter tötet in Bagdad 15 Menschen

Bagdad (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat sich in Bagdad vor dem Gebäude der Polizeiakademie in die Luft gesprengt. Nach ersten Informationen der irakischen Nachrichtenagentur Sumeria News riss er 15 Menschen mit in den Tod, als er eine in seinem Auto versteckte Bombe zündete. 29 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Die Zahl der Terroranschläge im Irak hat in den vergangenen Monaten wieder zugenommen.

Papst feiert Dankesmesse mit neuen Kardinälen

Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat im Petersdom eine Messe mit allen Kardinälen gefeiert, darunter die 22 von ihm neu ernannten. Die gestern verliehene neue Würde betraue die Kardinäle mit «wichtigeren kirchlichen Verantwortlichkeiten», sagte Benedikt in seiner Predigt. Zu den neuen Beratern des Oberhauptes der katholischen Kirche gehören der Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki und der Jesuitenpater Karl Josef Becker.