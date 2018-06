Krasnaja Poljana (dpa) - Nach der Absage der Super-Kombination im russischen Krasnaja Poljana hat die Amerikanerin Lindsey Vonn die elfte Disziplin-Kugel ihrer Karriere gewonnen. Auf der Olympia- Strecke von Sotschi 2014 konnte keine renntüchtige Piste für den Super-G hergerichtet werden.

Danach entschied der Weltverband FIS wegen des engen Weltcup-Kalenders, dass der Wettbewerb nicht nachgeholt wird. «Du willst nie einen Titel mit einem abgesagten Rennen gewinnen», sagte die dreimalige Gesamtsiegerin Vonn. «Es war nicht sicher genug, um heute zu fahren. Ich bin wirklich glücklich mit der Entscheidung, weil Sicherheit das Wichtigste ist.» Damit wurde die Kleine Kristallkugel nach nur zwei gefahrenen Super-Kombis zum dritten Mal an Vonn vergeben. Die 27-Jährige gewann die Wertung mit 180 Punkten vor der Slowenin Tina Maze (125). Am Vortag hatte die Partenkichenerin Maria Höfl-Riesch in der Abfahrt ihren zweiten Saisonsieg gefeiert.