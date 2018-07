Düsseldorf (SID) - Judo-Olympiasieger Ole Bischof und Vizeweltmeister Andreas Tölzer haben beim Grand Prix in Düsseldorf in überlegener Manier Heimsiege gefeiert. Der Wahl-Kölner Bischof räumte mit seinem Erfolg in der Klasse bis 81 kg auch die letzten Zweifel an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in London aus. Sein Kontrahent Sven Maresch (Berlin) verlor bereits im Auftaktkampf und hat damit keine Chance mehr, in der Weltrangliste an Bischof vorbeizuziehen.

Schwergewicht Tölzer (Mönchengladbach), der das Ticket für London bereits in der Tasche hatte, wiederholte vor 3000 Zuschauern seinen Vorjahressieg gegen hochklassige Konkurrenz. Athen-Olympiasieger Keiji Suzuki (Japan) musste sich mit Bronze zufrieden geben.

In der Klasse bis 70 kg wurde Heide Wollert (Leipzig) nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Ex-Weltmeisterin Kayla Harrison Dritte und kann ebenfalls bereits für Olympia planen. Schon am Samstag hatten Claudia Malzahn (Halle/63 kg) und Tobias Englmaier (Großhadern/60 kg) Platz drei belegt und sich damit das London-Ticket gesichert.

Fünfte Plätze holten Laura Vargas-Koch (Berlin), Kerstin Thiele (Leipzig), Barbara Bandel (Speyer/alle 70 kg) und Alexander Wieczerzak (Wiesbaden/81 kg) sowie am Samstag Martyna Trajdos (Hamburg/63 kg) und Mareen Kräh (Spremberg/52 kg). Thiele und Kräh wahrten damit ihre kleine Olympia-Chance.