Moskau (SID) - Eisschnelllauf-Superstar Sven Kramer steht vor seinem fünften Titelgewinn bei einer Mehrkampf-WM. Der 25 Jahre alte Niederländer verteidigte in Moskau durch einen vierten Platz über 1500 m seine Gesamtführung vor dem abschließenden 10.000-m-Rennen. Der Weltrekordler geht mit 2,2 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Jan Blokhuijsen ins Finale.

Kramer hatte die Mehrkampf-WM zwischen 2007 und 2010 viermal in Folge gewonnen, im vergangenen Jahr pausierte er. Mit fünf Goldmedaillen würde er mit den in der "ewigen" WM-Rangliste führenden Clas Thunberg (Finnland) und Oscar Mathisen (Norwegen) gleichziehen, die den Eisschnelllauf Anfang des vergangenen Jahrhunderts dominiert hatten.

Das 1500-m-Rennen gewann der Norweger Håvard Bøkko in 1:46,82 Minuten vor Titelverteidiger Ivan Skobrew aus Russland (1:46,94) und Blokhuijsen (1:47,22). Der Erfurter Patrick Beckert lief in 1:49,31 Minuten auf den 13. Platz und belegt in der Gesamtwertung Rang 14.