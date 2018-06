Teheran (dpa) - Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben in Teheran ihre Gespräche begonnen. Für IAEA-Chefinspektor Herman Nackaerts und sein Team stehen Treffen mit Vertretern der iranischen Atomorganisation und des Sicherheitsrats der Regierung auf dem Programm. Unklar ist weiterhin, ob das IAEA-Team iranische Nukleareinrichtungen besuchen darf. Es ist das zweite Mal binnen eines Monats, dass IAEA-Fachleute in den Iran reisten. Kreisen zufolge will der Iran Informationen über die jüngsten Nuklearprojekte vorlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.