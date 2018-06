Wien (dpa) - Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sind am Morgen in Teheran eingetroffen. Es ist das zweite Mal binnen eines Monats, dass IAEA-Fachleute in den Iran reisten. Es sollen Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung des Atomkonflikts ausgelotet werden. Ein erster Besuch der IAEA-Experten Ende Januar hatte nach Ansicht der Atombehörde keine nennenswerten Fortschritte gebracht. Die Regierung in Teheran hatte die Gespräche dagegen als positiv und konstruktiv bezeichnet. Es ist unklar, ob das IAEA-Team iranische Nukleareinrichtungen besuchen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.