Berlin (dpa) - Basketball-Superstar Kevin Durant hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA so viele Punkte erzielt wie noch nie in seiner Karriere. Durant steuerte 51 Zähler zum 124:118 nach Verlängerung seiner Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets bei. Bei Durants Saisonbestmarke eines NBA-Profis erzielte Russell Westbrook 40 Punkte für Denver. Den beiden All-Stars gelang als erstes Duo 40 oder mehr Punkte in einem Spiel seit Michael Jordan und Scottie Pippen 1996.

