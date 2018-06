Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat die Marke von 6900 Punkten übersprungen und ist auf ein neues Halbjahreshoch gestiegen. Die Börse in Deutschland profitierte - wie auch in Asien und Europa - von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in China und der Hoffnung auf weitere Milliardenhilfen für das pleitebedrohte Griechenland.

Bis zum Nachmittag legte der Dax um 1,29 Prozent auf 6937 Punkte zu, nachdem sein bisheriges Tageshoch bei 6957 Punkten lag. Höher hatte er zuletzt nur am 1. August 2011 gestanden. Der MDax legte um 1,28 Prozent auf 10 575 Punkte zu und der TecDax stieg um 1,70 Prozent auf 792 Punkte.

«Chinas Entscheidung, den Mindestreservesatz für große Geschäftsbanken um 0,5 Punkte zu senken, hat den europäischen Aktien zum Wochenstart Auftrieb gegeben», sagte Händlerin Anita Paluch von Gekko Global Markets. Hinzugekommen seien Hoffnungen, dass es zu einer Freigabe des zweiten Hilfspakets für Griechenland über insgesamt 130 Milliarden Euro durch die Finanzminister der Eurozone kommt.

«Nun warten die Marktteilnehmer mit wachsender Spannung auf Aussagen aus Brüssel, zumal die US-Börsen geschlossen bleiben und von dort keine weiteren Impulse kommen werden», sagte ein weiterer Börsianer.

Zu den Favoriten im Dax zählten die Bankenwerte, die von Hoffnungen auf eine Lösung für Griechenland profitierten. Die Aktien der Deutschen Bank stiegen um 2,23 Prozent auf 34,58 Euro und die der Commerzbank gewannen 2,94 Prozent auf 2,139 Euro. Ein Bericht im «Platow»-Börsenbrief, wonach die Commerzbank aufgrund ihres Engagements in Griechenland wohl rund 800 Millionen Euro zusätzlich abschreiben müsse, sei «absolut keine Überraschung» gewesen, hieß es.

Die Papiere der Deutschen Post rückten um 1,81 Prozent vor und profitierten vom Übernahmeinteresse des US-Konkurrenten UPS am niederländischen Unternehmen TNT Express. UPS will den zweitgrößten europäischen Paketdienst nach der deutschen DHL für knapp fünf Milliarden Euro kaufen. Börsianer nannten als Grund für den Kursanstieg der Aktie Gelb vor allem die üppige Prämie für TNT, durch die auch die Aktien der Post über eine Höherbewertung des Sektors mit nach oben gezogen würden.

Die als defensiv geltenden Werte Fresenius Medical Care (FMC) und Merck KGaA waren hingegen die einzigen Verlierer im Dax. FMC verloren 0,92 Prozent und Merck gaben um 0,72 Prozent nach.

Die Aktien von Continental profitierten im Index der mittelgroßen Werten vom Dividendenvorschlag des Reifenherstellers aus Hannover und sprangen um 2,78 Prozent auf 70,21 Euro nach oben. Nach drei Jahren ohne Dividende will der Vorstand den Aktionären auf der Hauptversammlung am 27. April eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie zahlen. Laut einem Börsianer ist dieser Vorschlag dreimal so hoch wie erwartet.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,60 (Freitag: 1,57) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,30 Prozentpunkte auf 130,45 Punkte. Der Bund Future sank um 0,37 Prozent auf 137,91 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3266 (Freitag: 1,3159) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7538 (0,7599) Euro.