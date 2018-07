Hamburg (dpa) - Profi-Boxer Dereck Chisora soll in Deutschland möglichst lebenslang gesperrt werden. Er wolle diesen Mann nie mehr im Leben in einem deutschen Boxring sehen, sagte Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer. Der britische Verband British Boxing Board of Control will eine Sondersitzung einberufen und über Sanktionen beraten. Chisora hatte sich nach seiner Niederlage gegen WBC-Weltmeister Vitali Klitschko Samstagnacht in München eine Schlägerei mit seinem Landsmann und früheren WBA-Weltmeister David Haye geliefert.

