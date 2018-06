Köln/Düsseldorf (dpa) - Unter dem Beifall bunt kostümierter Zuschauer ist der Kölner Rosenmontagszug gestartet. Auf ihren Motivwagen nehmen die Jecken wie üblich auch politische Themen aufs Korn, zum Beispiel den Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff.

Die Wagenbauer hatten dieses Motiv am Wochenende noch in aller Eile umgebaut, um möglichst aktuell zu sein: Jetzt zieht der «deutsche Michel» Wulff aus einem viel zu großen Anzug. Den wohl neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck konnten die Kölner allerdings nicht mehr so schnell unterbringen, wie eine Sprecherin des Festkomitees sagte.

Den Düsseldorfern dagegen ist dieser Schwenk noch so gerade gelungen: Ihr Wagen zum Thema zeigt Wulff als auf den Kopf gefallenen Bundesadler, der seine Federn verloren hat und den Schriftzug «Und Tschüss...». Dahinter liegt ein Ei mit der Aufschrift «Gauck», aus dem dieser bald schlüpfen wird. Die Düsseldorfer Wagen rollten am Vormittag zu ihren Startpunkten, der Zug sollte hier am Mittag losziehen. Das Motto lautet: «Hütt dommer dröwer lache.» Auch in Mainz starteten die Narren. Insgesamt werden im Laufe des Tages Millionen von Zuschauern in den Karnevalshochburgen am Rhein erwartet.

Ein weiterer Kölner Wagen beschäftigt sich mit der schwarz-gelben Koalition in Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führt FDP-Chef Philipp Rösler als Hündchen an der Leine - das Motiv wurde sicherlich vor der Gauck-Kür ersonnen. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad spaltet die UNO mit seiner Atombombe. Das Maskottchen des 1. FC Köln, Geißbock Hennes, betet einen ikonenhaften Lukas Podolski an, damit der Fußballstar in Köln bleibt. Das soziale Netzwerk Facebook wird als Spinne dargestellt, das seine «Opfer» einwickelt.

Der Zug in Köln unter dem Motto «Jedem Jeck sing Pappnas» ist etwa sieben Kilometer lang. Mehr als 12 000 Menschen gehen oder fahren mit. Sie schmeißen nach Angaben des Festkomitees Kölner Karneval insgesamt 300 Tonnen Süßigkeiten unters Volk, darunter 700 000 Tafeln Schokolade und über 200 000 Pralinenschachteln.

In Rottweil sind die Fastnachter unter dem Johlen tausender Zuschauer zum traditionellen Narrensprung durch die Stadt aufgebrochen. Musikkapellen und Fanfarenzüge führten die 4000 «Kleidlesträger» am Rosenmontag auf ihrem Weg vom Schwarzen Tor aus an. Die Narren tragen Holzmasken als grimmiger Federahannes, als freundliches Gschelloder und als wildes Bennerrössle. Auf dem Weg durch das mittelalterliche Zentrum der ältesten Stadt Baden-Württembergs vollführen die Narren mit Hilfe ihrer Stangen wilde Sprünge.

