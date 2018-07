Köln/Düsseldorf (dpa) - Countdown für den Karneval: Die Wagen für den Kölner und den Düsseldorfer Rosenmontagszug sind am Morgen von ihren Lagerhallen zu den jeweiligen Startpunkten gerollt.

Die Kölner Mottowagen - darunter auch der eiligst umgebaute Wagen zum Wulff-Rücktritt - seien pünktlich von der Halle im Stadtteil Braunsfeld Richtung Chlodwigsplatz gestartet, teilte das Festkomitee mit. Auch in Düsseldorf liefen die Vorarbeiten am frühen Morgen an. Die Kölner hatten den Wagen zum Thema Bundespräsident nach Christian Wulffs Rücktritt rasch noch umgebaut. Die Wulff-Figur wird jetzt aus einem viel zu großen Anzug gezogen.

Die Kölner Jecken müssen zunächst noch mit Hochnebel rechnen, bevor die Sonne durchkommt, während in Düsseldorf der Tag schon mit Sonne begann. Die Temperaturen sollen im Rheinland tagsüber bei 5 Grad liegen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen mit.

DWD Essen

Kölner Karneval