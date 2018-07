Berlin (dpa) - Vor einer Entscheidung der Euro-Finanzminister über das zweite Griechenland-Hilfspaket sieht Deutschland noch offene Punkte. Es gebe noch Verhandlungsbedarf, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Das betreffe etwa die noch vorrangig zu erledigenden Maßnahmen vor der Auszahlung weiterer Hilfen. Auch seien die Programmüberwachung und die Ausgestaltung des Treuhandkontos zum Schuldenabbau noch offen. Die Euro-Finanzminister wollen am Abend in Brüssel über die Freigabe des zweiten Hilfspakets von 130 Milliarden Euro entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.