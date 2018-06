Weißenfels (dpa) - Nach dem Tod eines Mädchens in der Saale in Weißenfels suchen Rettungskräfte weiter nach dem vermissten Bruder der Fünfjährigen. Die Polizei setzte einen Hubschrauber, Boote und Taucher ein. Auch in Weißenfels selbst sowie in den Wäldern der Umgebung suchen Helfer nach dem Sechsjährigen. Die Mutter der Kinder wird psychologisch betreut. Der Junge war am Samstag zusammen mit seiner Schwester als vermisst gemeldet worden. Das Mädchen wurde in der Nacht zu Sonntag leblos aus dem Wasser gezogen. Alles deutete auf einen tragischen Unglücksfall hin.

