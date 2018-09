São Paulo (dpa) - Bei einem schweren Busunglück sind in Zentralbrasilien 15 Menschen getötet und 30 verletzt worden. Wie lokale Medien berichteten, stießen zwei Omnibusse frontal zusammen. Einer der Busse hatte nach Angaben der Verkehrspolizei vor der Kollision zu einem unerlaubten Überholmanöver angesetzt. In beiden Fahrzeugen befanden sich rund 80 Passagiere. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag in der Nähe des Ortes Estrela do Norte im Bundesstaat Goiás.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.