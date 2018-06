Dallas (SID) - Basketballstar Dirk Nowitzki ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf den 20. Platz der "ewigen" Scorerliste geklettert. Beim 89:73 seiner Dallas Mavericks gegen die Boston Celtics zog der 33-Jährige mit jetzt 23.354 Punkten an Robert Parish (23.334) vorbei. Bester aktiver Spieler in der Rangliste ist Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers (28.795) auf dem fünften Platz.

Nowitzki verbuchte beim Sieg gegen den Rekordmeister als bester Werfer des Spiels 26 Punkte sowie 16 Rebounds und holte ein sogenanntes Double-Double. Und der Würzburger erreichte noch einen weiteren Meilenstein. Nowitzki folgte mit seinem 1000. Block Clifford Robinson und Rasheed Wallace in einen exklusiven Klub. Lediglich diese beiden Spieler hatten zuvor in der NBA diese Schallmauer erreicht und dazu 1000 Dreier verbucht.

Auch Mavericks-Routinier Jason Kidd arbeitete sich in einer Rangliste nach vorn. Mit 2517 Steals zog der 38-Jährige an NBA-Legende Michael Jordan (2514) vorbei und ist nun Zweiter. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist mit großem Vorsprung John Stockton (3265).

Dallas ließ in der Tabelle der Western Conference mit 21 Siegen und 12 Niederlagen die Los Angeles Clippers (19:11) hinter sich und ist Dritter. Spitzenreiter Oklahoma City Thunder (25:7) gewann 101:93 gegen die New Orleans Hornerts und Chris Kaman. Die zweitplatzierten San Antonio Spurs (23:9) feierten bei den Utah Jazz einen 106:102-Erfolg.