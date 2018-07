Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger nach der Freigabe für weitere Griechenland-Hilfen Gewinne mitgenommen. Nach seinem kräftigen Plus vom Vortag ging der Dax 0,58 Prozent tiefer bei 6908 Punkten aus dem Handel. Im Tagesverlauf hatte sich der Leitindex dabei schwankend präsentiert: Mit in der Spitze 6971 Punkten hatte er sein bisheriges Hoch seit August überboten, war zeitweise aber auch unter die Marke von 6900 Punkte gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3222 Dollar fest.

