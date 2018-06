Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Freigabe des zweiten milliardenschweren Hilfspakets für Griechenland sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag kleinere Gewinne mitgenommen worden.

Der Dax verlor im frühen Handel 0,13 Prozent auf 6940 Punkte, nachdem er tags zuvor seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und auf dem höchsten Stand seit dem 1. August 2011 geschlossen hatte. Der MDax gab um 0,44 Prozent auf 10 538 Punkte nach. Der TecDax sank um 0,14 Prozent auf 791 Punkte. Der Euro reagierte zunächst positiv auf die abgewendete Pleite Griechenlands und stieg in Richtung 1,33 US-Dollar, bevor die Gewinne wieder abschmolzen.

Moderate Gewinnmitnahmen hatte Marktstratege Stan Shamu von IG Markets bereits erwartet, nachdem bereits die Börsen in Australien und Asien leicht nachgegeben hatten. Allerdings dürften seiner Ansicht nach kleinere Rücksetzer schnell abgefangen werden.

Einige Unternehmen rückten an diesem Morgen mit ihren Bilanzen in den Blick der Anleger. So enttäuschte der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) so manchen Analysten mit seinem Umsatz 2011 und beim Ausblick auf das laufende Jahr. Die Aktie gab daraufhin um knapp zwei Prozent nach und zählte zu den schwächsten Dax-Werten.

Der Mutterkonzern Fresenius erfüllte dagegen die Markterwartungen. Für 2012 rechnet das Bad Homburger Unternehmen nun mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg. Trotz der von Experten als «solide» bezeichneten Zahlen sank das Papier um ein Prozent.