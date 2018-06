Potsdam (dpa) - Ein halbes Jahr nach dem qualvollen Feuertod zweier dänischer Mädchen hat in Potsdam der Mordprozess gegen ihren Vater begonnen. Laut Anklage tötete der 40-Jährige die Kinder im August 2011 während eines gemeinsamen Urlaubs in einem Wald bei Börnicke in Brandenburg. Der Däne soll die Mädchen mit einem Schlafmittel betäubt und dann den Wagen angezündet haben, in dem sie angeschnallt saßen. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit gewesen sein. Die Mutter der Mädchen tritt als Nebenklägerin auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.