Rio de Janeiro (dpa) - In der Stadt am Zuckerhut ist der «Carnaval 2012» auf seinem Höhepunkt: Zehntausende Tänzer, Tänzerinnen und Trommler zogen in der Nacht erneut mit riesigen Motivwagen durch Rios Sambódromo an begeisterten Zuschauern vorbei. «Ein musikalisches Abenteuer im Sapucaí (Sambódromo)» lautete der Samba-Hit und das Motto des Vereins São Clemente, der den Auftakt bildete für das zweite Defilee der Sambaschulen. Die Jury entscheidet am Aschermittwoch, wem die begehrte «Karnevalskrone 2012» zufällt.

