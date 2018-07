Brüssel (dpa) - Mit Milliardenkrediten und einem Schuldenverzicht privater Gläubiger wird Griechenland erneut in letzter Minute vor dem Staatsbankrott bewahrt. Zum zweiten Mal nach 2010 gewähren die Euro-Partner Athen ein Hilfspaket, das jetzt 130 Milliarden Euro umfasst. Das beschlossen die Euro-Finanzminister nach einem Verhandlungsmarathon in Brüssel. Als Geldgeber soll sich auch wieder der IWF beteiligen, er knüpft dies jedoch an Bedingungen und will erst im März entscheiden. Im Gegenzug muss Griechenland mehr Kontrollen akzeptieren und eine Teil seiner Budgethoheit abgeben.

