Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Hilfspaket für Griechenland als wichtigen Schritt gewürdigt. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, mitteilte, dankte Obama Merkel für deren «Führerschaft». Die Euro-Länder hatten zuvor neue Kredithilfen von 130 Milliarden Euro für Griechenland beschlossen. Die privaten Gläubiger wollen zudem auf Forderungen in Höhe von 107 Milliarden Euro verzichten. Der Bundestag will am Montag über das zweite Hilfspaket entscheiden, vorher berät der Haushaltsausschuss.

