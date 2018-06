Moskau (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira haben mit Real Madrid eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Viertelfinal-Einzug in der Champions League verspielt. Spaniens Rekordmeister kassierte bei ZSKA Moskau in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1 (1:0)-Endstand und geht damit nur mit einem leichten Vorteil in das Rückspiel am 14. März. Cristiano Ronaldo hatte Real in Führung geschossen (27.), Pontus Wernbloom traf mit der letzten Aktion des Spiels zum Ausgleich.

Özil blieb bis zu seiner Auswechselung in der 84. Spielminute offensiv unauffällig. Khedira spielte über 90 Minuten durch und überzeugte als Abräumer im Mittelfeld. Madrid verpasste nach sechs Erfolgen in Serie erstmals in der laufenden Saison einen Sieg im Europacup und kassierte sein erstes Auswärtsgegentor.

"Wir waren nicht in der Lage, das zweite Tor zu schießen. Ich bin nicht zufrieden, aber das Ergebnis ist nicht schlecht, kein Drama. Im Vorjahr haben wir auch in Lyon 1:1 gespielt und uns danach für das Viertelfinale qualifiziert", sagte Trainer José Mourinho.

In Moskau verlor Real den französischen Stürmer Karim Benzema bereits nach 16 Minuten. Der 24-Jährige erlitt bei einem Torschuss eine Leistenverletzung. Ob ein Einsatz des Angreifers im Länderspiel in Bremen gegen Deutschland am 29. Februar gefährdet ist, war zunächst nicht klar.

Vor 80.000 Zuschauern und Temperaturen von minus fünf Grad bestimmte Madrid von Beginn an Geschehen, große Torchancen waren aber Mangelware. Reals Superstar Cristiano Ronaldo sorgte schließlich per Dropkick aus 15 Metern für die Führung. Für den Portugiesen war es der siebte Treffer in der laufenden Königsklassen-Saison und der 122. Treffer im 124. Pflichtspiel für die Königlichen.

Auch im zweiten Durchgang hatte Real die Moskauer um den früheren Kölner Bundesliga-Profi Zoran Tosic sicher im Griff. In einer zunehmend durchwachsenen Partie taten die Spanier allerdings nur noch das nötigste, um den Vorsprung und damit die gute Ausgangsposition für die zweite Begegnung im heimischen Estadio Santiago Bernabeu über die Zeit zu bringen. Folgerichtig wurden die Gäste durch den Schweden Wernbloom bestraft, der aus dem Getümmel im Strafraum das glückliche 1:1 erzielte.