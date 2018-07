Hannover (SID) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem ungarischen Nationaltorwart Nenad Puljezevic um ein Jahr verlängert. Der 95-malige Nationalspieler wird mit Martin Ziemer, der vom Bundesligakonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten kommt, in der kommenden Spielzeit das Torhüter-Duo bilden.

Puljezevic war 2009 zum Bundesliga-14. Hannover gewechselt und hatte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. "Ich freue mich, dass Nenad eine weitere Saison bei der TSV bleibt. Mit seiner Professionalität und seiner Ausstrahlung kann er uns auch in der nächsten Saison weiterhelfen", sagte Hannovers Trainer Christoph Nordmeyer.