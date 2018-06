Kairo/Genf (dpa) - Das Rote Kreuz befürchtet wegen der anhaltenden Gewalt in Syrien eine humanitäre Katastrophe und bemüht sich um eine Waffenruhe.

Nach Angaben von Diplomaten vom Dienstag berieten Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) darüber in Genf mit Repräsentanten der syrischen Regierung und der Rebellen. Russland forderte den Einsatz eines UN-Sondergesandten, um die Sicherheit von Hilfstransporten zu gewährleisten. Die heftigen Gefechte in Syrien dauerten am Dienstag an.

«Wir sind zutiefst besorgt über die humanitäre Lage», sagte IKRK-Sprecher Bijan Farnoudi der Nachrichtenagentur dpa. Rot-Kreuz-Mitarbeiter «prüfen derzeit mehrere Möglichkeiten, dringend benötigte Hilfe zu leisten», betonte er. «Dazu gehört eine Waffenruhe in den am stärksten betroffenen Gebieten, die es dem Syrischen Arabischen Halbmond sowie dem IKRK ermöglichen würde, notleidende Menschen zu erreichen.» Ergebnisse der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt.

In einer Mitteilung bat die Organisation darum, dass für mindestens zwei Stunden pro Tag die Waffen schweigen. Dann hätten die Helfer auch Zeit, Hilfslieferungen an die Menschen zu verteilen und Verletzte aus den umkämpften Gebieten zu bringen. Teams von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond seien bereits seit dem 11. Februar in der Krisenregion unterwegs, hieß es.

Moskau schlug vor, einen UN-Sondergesandten für Syrien zu ernennen. Es sei dringend humanitäre Hilfe notwendig, erklärte der Sprecher des russischen Außenministeriums, Alexander Lukaschewitsch. Ein Sondergesandter solle mit der Führung in Damaskus und allen Beteiligten die Sicherheit der Transporte gewährleisten. Russland hatte im Weltsicherheitsrat als Vetomacht bisher gemeinsam mit China eine härtere Gangart gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verhindert.

Experten der Vereinten Nationen sorgen sich um mehrere in Syrien inhaftierte Menschenrechtsaktivisten. Sie seien am vergangenen Donnerstag nach einem Überfall von Sicherheitskräften auf die Menschenrechtsorganisation SCM (Syrisches Zentrum für Medien und Freie Meinungsäußerung) mit verbundenen Augen abgeführt worden, erklärten die UN-Vertreter. Es sei zu befürchten, dass diese Menschen nun Folter und Misshandlung ausgesetzt sein.

Das Assad-Regime setzte die militärische Offensive gegen seine Gegner fort. Nach Angaben von Aktivisten kamen landesweit mindestens 56 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen in der Provinz Homs. Oppositionelle sprachen von einer der heftigsten Attacken seit Beginn der jüngsten Offensive des Regimes in der Protesthochburg Anfang Februar. Das seit Wochen belagerte Viertel Baba Amro in der Stadt Homs sowie weitere Gebiete, in denen die Opposition stark ist, wurde den Angaben nach mit Granaten beschossen. Live-Bilder von dem Beschuss wurden von Oppositionellen an arabische TV-Sender geschickt.

Am Freitag trifft sich in der tunesischen Hauptstadt Tunis erstmals die neue «Gruppe der Freunde Syriens». Damit soll ein Zeichen der Solidarität mit der syrischen Opposition gegen Präsident Assad gesetzt werden. Zudem soll es um konkrete Hilfsmöglichkeiten für die syrische Bevölkerung und die mehr als 20 000 Flüchtlinge gehen, die sich in die Nachbarländer Türkei, Libanon und Jordanien abgesetzt haben. Eingeladen wurde auch der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC). Russland will nicht teilnehmen. Die großen westlichen Staaten wollen am Donnerstag in London das weitere Vorgehen abstimmen.

Mitteilung des Außenministeriums

UN-Mitteilung

SCM

Bericht Al Dschasira

Bericht CNN

Video aus Homs