Beirut (dpa) - Bei massiven Angriffen auf die syrische Protesthochburg Homs sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Oppositionelle sprachen von einer der heftigsten Attacken seit Beginn der jüngsten Offensive des Regimes in der Provinz Anfang Februar. Das seit Wochen belagerte Viertel Baba Amro in der Stadt Homs sowie weitere Gebiete, in denen die Opposition stark ist, wurde den Angaben nach mit Granaten beschossen. Ein Aktivist sagte der dpa, die Regimetruppen hätten zweimal versucht, den Stadtteil Baba Amro zu stürmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.