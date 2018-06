Caracas (dpa) - Der im vorigen Jahr an Krebs erkrankte venezolanische Staatschef Hugo Chávez muss sich erneut einer Operation unterziehen. Das teilte der 57-Jährige selbst mit und bestätigte damit teilweise Gerüchte im Internet. Er sei am vorigen Samstag zu Untersuchungen auf Kuba gewesen. Dabei hätten die Ärzte eine deutlich sichtbare «neue Verletzung» von etwa zwei Zentimetern Durchmesser entdeckt. Der jetzige Eingriff werde in den nächsten Tagen vorgenommen und sei weniger kompliziert als der erste.

