Potsdam (dpa) - Vor dem Potsdamer Landgericht beginnt heute der Mordprozess gegen einen 40-jährigen Mann, der seine beiden Töchter nach einem Sorgerechtsstreit umgebracht haben soll.

Laut Anklage tötete der Däne die Kinder während des gemeinsamen Urlaubs in einem Wald bei Börnicke in Brandenburg, indem er sie zunächst mit einem Schlafmittel betäubte und dann den Wagen anzündete, in dem sie angeschnallt saßen. Der Angeklagte soll die beiden Mädchen nicht seiner geschiedenen Ehefrau gegönnt haben.

Das Gericht hat viele Zeugen aus dem Umfeld des Dänen geladen: seinen Psychotherapeuten, Familienangehörige, Freunde und die Mutter der beiden toten Mädchen. Von insgesamt 28 Zeugen werden nach Gerichtsangaben etwa ein Dutzend aus Dänemark kommen. Das Schwurgericht hat bis zum 31. Mai 13 Verhandlungstage eingeplant.