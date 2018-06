Frankfurt/Main (dpa) - Einen «weitgehend geregelten» Flugbetrieb hat am Morgen der Flughafenbetreiber Fraport den Fluggästen zugesichert. Obwohl die Gewerkschaft der Flugsicherung in der Nacht den Ausstand der rund 200 Vorfeldmitarbeiter bis zum Freitagabend verlängerte, sei Fraport gut vorbereitet. Von den 1200 geplanten Flügen waren am Morgen 187 annulliert worden. Insgesamt sehe es heute aber gut und ruhig aus, sagte ein Fraport-Sprecher. Man habe sich auf einen Streik bis Mittwochmorgen vorbereitet, nun würden die Vorbereitungen eben bis Freitagabend ausgeweitet.

