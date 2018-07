Nürnberg (dpa) - Das kalte Winterwetter hat im Februar die Zahl der Arbeitslosen bei rund drei Millionen verharren lassen - trotzdem präsentiert sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Der leichte Anstieg um rund 10 000 auf 3,09 Millionen gehe im wesentlichen auf das Konto des teils klirrenden Frostes, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken und Konjunkturforscher in einer Umfrage der dpa. Im Vergleich zum Vorjahr gab es allerdings knapp 230 000 Arbeitslose weniger. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit am kommenden Mittwoch veröffentlichen.

