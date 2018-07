Buenos Aires (dpa) - Bei einem schweren Zugunglück in einem Bahnhof der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen und 600 verletzt worden. Diese Zahlen nannte ein Polizeisprecher. In dem Vorortbahnhof Once kam es nach dem Unglück zu verzweifelten Szenen. Der Nahverkehrszug fuhr mit etwa 26 Kilometern pro Stunde in den Kopfbahnhof ein und kollidierte mit dem Prellbock. Unglücksursache ist vermutlich ein Bremsschaden

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.